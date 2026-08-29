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В результате атак России на Бучу погибли 27 человек - ВИДЕО

First News Media13:55 - Сегодня
В результате атак России на Бучу погибли 27 человек - ВИДЕО

В результате атак российской армии на расположенный в Киевской области Бучанский район в минувший день погибли 27 человек.

По сообщению УНИАН, более 40 человек получили ранения.

Глава Киевской областной администрации Тимур Ткаченко заявил, что число погибших может увеличиться.

Сообщается, что около 50 жилых домов получили материальный ущерб различного характера.

Около 400 человек, проживающих в прилегающих районах, были эвакуированы.

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