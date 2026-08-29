В связи с ремонтными работами изменена схема движения 21 маршрута

В связи с проводимыми ремонтно-строительными работами в столице и посёлках Абшеронского района введено ограничение движения транспортных средств.

Как сообщает 1news.az, в связи с ограничением движение 20 регулярных автобусных маршрутов (№ 22, 24, 35, 40, 49, 55, 57, 60, 76, 78, 105, 106, 113, 141, 185, 186, 191, 208, 209 и 213), проходящих по улице Явера Алиева в посёлке Бакиханов Сабунчинского района, организовано по альтернативным улицам. Движение этих маршрутов по прежним схемам будет восстановлено в течение дня.

В связи с введённым ограничением движения транспортных средств на улице Джалила Мамедгулузаде в посёлке Мехдиабад (дорога Мехдиабад — Пиршаги) изменена схема движения регулярного маршрута № 179.

В течение недели автобусы будут курсировать по улицам Тебриз, М. Шахрияр, 28 Мая, Фазиль Исмаилов и М. Э. Расулзаде.