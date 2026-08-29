Трамп перекраивает нефтяную карту мира

Заявление президента США Дональда Трампа о заключении масштабного соглашения с Венесуэлой уже успели окрестить «крупнейшей нефтяной сделкой в мировой истории».

Документ предусматривает переход под контроль американских корпораций и финансовых институтов разработки 17 стратегических месторождений с подтвержденными запасами, превышающими 65 миллиардов баррелей. В условиях текущей международной нестабильности и конфликтов вокруг Украины и Ирана этот шаг способен кардинально трансформировать архитектуру мирового энергетического рынка, перекроив привычные балансы сил.

Соглашение, оформленное в результате переговоров госсекретаря США Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета с уполномоченной президентом Венесуэлы Делси Родригес при участии представителей частного сектора, декларируется как полностью автономное для бюджета США — без использования средств налогоплательщиков. Взамен Вашингтон получает контроль над ресурсами, которые более чем в два раза превосходят собственные национальные резервы Соединенных Штатов, создавая долгосрочную основу для сдерживания цен на бензин внутри страны.

Контроль за пределами границ и фактор ОПЕК

Венесуэла удерживает пальму первенства по объемам доказанных ресурсов — около 303 миллиардов баррелей. Передача под контроль США 65 миллиардов баррелей означает, что Вашингтон фактически получает рычаги управления над 21–22% всех венесуэльских недр. В контексте глобального противостояния получение доступа к такой сырьевой базе за пределами собственной территории дает Соединенным Штатам беспрецедентный инструмент воздействия на мировой рынок нефти.

Фактически США создают мощный противовес ценовой политике ОПЕК+. Зависимость мировых цен от решений карт-бланша по ограничению добычи оказывается под вопросом: прямой доступ к латиноамериканской нефти обеспечивает Вашингтон инструментами для сглаживания искусственных дефицитов.

Геополитическое вытеснение: удар по интересам Пекина и Москвы

На протяжении последних двух десятилетий Венесуэла оставалась важнейшим форпостом влияния Китая и России в Латинской Америке. Пекин вложил десятки миллиардов долларов в инфраструктуру и кредиты под залог нефти, а Москва обеспечивала военно-политическую и технологическую поддержку властям в Каракасе.

Перехват контроля над ключевым активом страны американскими государственными структурами и частным бизнесом фактически означает демонтаж российско-китайского присутствия в венесуэльском ТЭК:

Китай теряет стратегический канал поставок сырья, не контролируемый проливами под надзором ВМС США;

Россия лишается ключевого партнера в Западном полушарии, через которого транслировалось альтернативное геополитическое влияние.

В долгосрочной перспективе переориентация Каракаса приведет к тектоническим сдвигам в геополитике. Таким образом, для Пекина и Москвы утрата венесуэльской площадки станет чувствительным изменением баланса влияний в Западном полушарии.

Инфраструктурный барьер: инвестиции и временной горизонт

Несмотря на глобальные перспективы, текущее состояние венесуэльского топливно-энергетического комплекса диктует более сдержанные оценки в краткосрочной перспективе. На сегодняшний день Венесуэла добывает лишь порядка 1,2 миллиона баррелей в сутки — это незначительный объем в масштабе мирового спроса, который в 2025 году составил около 105 миллионов баррелей в сутки.

Комментируя ситуацию для 1news.az, руководитель Центра нефтяных исследований, эксперт по энергетике Ильхам Шабан подчеркнул:

«Речь идет о разработке 17 стратегических месторождений, а предполагаемые инвестиции могут превысить $100 млрд. При этом конкретная юридическая и корпоративная структура соглашения пока раскрыта не полностью... Разработка месторождений требует времени, особенно с учетом того, что венесуэльская инфраструктура (нефтепроводы, резервуарные парки, экспортные терминалы) нуждается в восстановлении. Для обеспечения стабильной добычи с новых участков потребуется значительный срок, поэтому в ближайшие пару лет влияние этого проекта на мировой рынок вряд ли будет чувствительным».

Таким образом, для реализации заявленных планов необходима масштабная реконструкция всей цепочки: от нефтепроводов до экспортных терминалов. Требуемый объем капиталовложений, превышающий $100 млрд, и необходимость восстановления инфраструктуры означают, что в ближайшие два года сделка не окажет ощутимого физического давления на мировой баланс спроса и предложения, считает эксперт.

Рыночные последствия

Фундаментальный сдвиг, по мнению эксперта, произойдет тогда, когда американским компаниям удастся восстановить мощности и нарастить суточную добычу в Венесуэле с нынешних 1,2 млн до 2,5–3 млн баррелей в сутки.

«Приток дополнительных 1,3–1,8 млн баррелей в сутки сформирует устойчивое понижательное давление на мировые котировки. Однако здесь проявляется важная качественная специфика венесуэльского сырья: оно является преимущественно тяжелым и требует соответствующей технологической конфигурации НПЗ. Вход этих объемов не просто добавит «универсальные баррели» на мировые биржи, а создаст целевое предложение для специализированных перерабатывающих заводов. В первую очередь речь идет о мощностях на побережье Мексиканского залива США. Появление венесуэльской тяжелой нефти позволит закрыть потребности американских НПЗ, снизив стоимость сырьевой корзины и переработки. В связи с этим ключевой экономический эффект соглашения — снижение стоимости топлива — в первую очередь проявится на рынке Северной Америки, укрепляя внутреннюю экономику США и перестраивая привычные потоки тяжелой нефти во всем мире», — отметил Шабан.

В целом, соглашение по венесуэльской нефти — это не просто коммерческая сделка или локальный дипломатический успех. Это масштабный шаг по переформатированию мировой энергетической архитектуры. Переводя ресурсы Каракаса под свой контроль, США решают сразу три задачи: подрывают монополию ОПЕК, вытесняют ключевых геополитических соперников — Китай и Россию — из региона и обеспечивают собственную экономическую стабильность. Вопрос лишь в том, насколько устойчивой окажется эта конструкция при практической реализации в нестабильном латиноамериканском регионе.