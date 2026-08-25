Премьер Японии загрустила после травли тараканов в своей резиденции

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити рассказала необычную историю о тараканах, которых она обнаружила в своей официальной резиденции.

Об этом глава правительства написала в соцсети X.

По словам Такаити, после переезда она тщательно следила за чистотой в доме, однако однажды заметила таракана, пробежавшего у нее под ногами. Убивать насекомое премьер не стала, поскольку с детства верит в идею перерождения и воспринимала таракана как часть «долгого цикла перерождений».

Такаити рассказала о случившемся своим секретарям. Один из них счел присутствие насекомых негигиеничным и организовал их уничтожение. После этого тараканы в резиденции больше не появлялись.

«Я почувствовала облегчение, но в то же время мне почему-то стало немного одиноко и грустно», — призналась премьер.

Такаити также рассказала, что в резиденции проводит много времени за работой. По ее словам, иногда она спит всего несколько часов в сутки.