Кредитные вложения в экономику Азербайджана выросли на 13%

Кредитные вложения в экономику Азербайджана по состоянию на 1 августа текущего года составили 34 млрд 155,1 млн манатов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 0,8% больше по сравнению с 1 июля, на 6,9% больше по сравнению с началом года и на 12,9% больше по сравнению с 1 августа прошлого года.

На долю частных банков пришлось 23 млрд 593,9 млн манатов, или 69,1% кредитных вложений, что на 11,8% больше по сравнению с показателем годичной давности.

На отчетную дату кредитные вложения государственных банков составили 8 млрд 501,4 млн манатов, что на 14,9% больше в годовом сравнении. В течение года удельный вес государственных банков в общем объеме кредитных вложений вырос с 24,5% до 24,9%.

На 1 августа кредитные вложения небанковских кредитных организаций (НБКО) составили 2 млрд 59,8 млн манатов, что на 17,1% больше в годовом сравнении. В течение года удельный вес НБКО в общем объеме кредитных вложений вырос с 5,8% до 6%.