В Госдуме назвали уезжающих из-за слухов о мобилизации «ненужными» России

Те, кто бежит из России из-за слухов о мобилизации, «не нужны» стране.

Так считает член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

«Если они настолько не любят свою родину и куда-то уезжают, только исходя из слухов, они нам просто не нужны», — сказал Виктор Соболев в разговоре с RTVI. Именно поэтому граждане могут «уезжать», считает депутат.

Таким образом он прокомментировал публикацию Politico, в которой говорилось, что за минувшую неделю примерно 113 тысяч граждан России якобы пересекли грузинскую границу через КПП «Верхний Ларс». Это направление привлекательно тем, что въезд в Грузию по суше для россиян возможен без визового оформления, отмечают журналисты газеты. Заместитель председателя правительства РСО-Алания Ирбек Томаев подтвердил сообщение иностранного источника, однако в его сообщении не было информации, что это произошло из-за слухов о мобилизации.

Парламентарий дополнительно опроверг информацию о возможной новой волне мобилизации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сообщения о якобы готовящейся осенней мобилизационной кампании «информационными вбросами».



Источник: ура.ру