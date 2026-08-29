Иран рассматривает развитие внешней торговли по «Каспийскому экспрессу»

На фоне сложной ситуации с Ормузским проливом власти Ирана рассматривают развитие грузоперевозок через север страны и Каспийское море, сообщает агентство Fars.

Как сообщает издание, одним из вариантов может стать так называемый «Каспийский экспресс» — маршрут через северные порты Ирана в Россию и далее в евразийскую транспортную сеть. Каспий рассматривается как возможный путь для импорта товаров и сырья из России и Казахстана и экспорта иранской сельскохозяйственной, промышленной и строительной продукции.

Напомним, США продолжают морскую блокаду Ирана, военные регулярно перенаправляют вблизи Ормузского пролива суда, связанные с Ираном.