Финляндия тайно подписала с Израилем соглашение о военном сотрудничестве
Финляндия и Израиль тайно подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере оборонных материалов.
Как передает 1news.az, об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.
Документ предусматривает взаимодействие двух стран в области исследований, разработок и закупок военной продукции.
По данным Yle, протокол был разработан еще в 2013 году, а в начале 2024 года Финляндия предложила Израилю продлить его действие. В новом документе срок действия увеличен с пяти до десяти лет.
Соглашение было одобрено в письменной форме между министерствами обороны двух стран. В ответе Финляндии Израиль назвал отношения между странами уникальным партнерством, основанным на общих ценностях и общих интересах.
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