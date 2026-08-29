Финляндия тайно подписала с Израилем соглашение о военном сотрудничестве

Финляндия и Израиль тайно подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере оборонных материалов.

Как передает 1news.az, об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Документ предусматривает взаимодействие двух стран в области исследований, разработок и закупок военной продукции.

По данным Yle, протокол был разработан еще в 2013 году, а в начале 2024 года Финляндия предложила Израилю продлить его действие. В новом документе срок действия увеличен с пяти до десяти лет.

Соглашение было одобрено в письменной форме между министерствами обороны двух стран. В ответе Финляндии Израиль назвал отношения между странами уникальным партнерством, основанным на общих ценностях и общих интересах.