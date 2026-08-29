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Общество

В Гяндже расследуют смерть женщины после операции на сердце

First News Media16:46 - Сегодня
В Гяндже расследуют смерть женщины после операции на сердце

В Гяндже женщина скончалась после операции на сердце, проведенной в одной из частных больниц.

Как сообщает Qafqazinfo, жительница Тертерского района Кямаля Гасымова, 1958 года рождения, после операции была выписана из медучреждения.

Через некоторое время состояние женщины ухудшилось, после чего ее вновь доставили в частную больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти ее жизнь не удалось.

Тело женщины направили на судебно-медицинское исследование в Гянджинское городское отделение Публичного юридического лица «Объединение патологической анатомии и судебно-медицинской экспертизы».

По факту городская прокуратура проводит расследование.

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