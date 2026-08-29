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Штормовое предупреждение: на Абшероне ожидаются интенсивные осадки

First News Media18:52 - Сегодня
Штормовое предупреждение: на Абшероне ожидаются интенсивные осадки

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 30 августа до утра 1 сентября ожидается нестабильная погода, пройдут дожди, временами переходящие в ливни.

В Национальной гидрометеорологической службе сообщили, что местами на полуострове прогнозируются грозы, а наиболее интенсивные осадки пройдут вечером 31 августа.

В районах Азербайджана нестабильная погода сохранится до 1 сентября. В ряде регионов ожидаются грозы, град и сильные ливни. В связи с осадками возможен подъем уровня воды в реках, а на некоторых горных реках не исключены сели и паводки.

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