Хикмет Гаджиев: Судьба пропавших без вести остается вопросом глубокого национального значения
Помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом внешнеполитических вопросов Администрации Президента Хикмет Гаджиев в связи с 30 августа — Международным днем пропавших без вести — написал в социальной сети X, что для Азербайджана судьба пропавших без вести имеет глубокое гуманитарное и национальное значение.
По его словам, из-за бывшего конфликта 4 010 граждан страны числятся пропавшими без вести, и данный вопрос находится под постоянным вниманием президента Ильхама Алиева.
Гаджиев отметил, что по поручению главы государства Госкомиссия продолжает системную работу по поиску людей, их идентификации и возвращению останков семьям. Проводятся проверки показаний свидетелей, изучение предполагаемых мест и раскопки массовых захоронений, а также судебно-медицинские и ДНК-экспертизы. На сегодняшний день обнаружено 32 массовых захоронения, а личности 328 пропавших установлены через ДНК-анализ.
Помощник президента подчеркнул, что Армения должна предоставить точные данные о судьбах пропавших и местах захоронений, так как это является гуманитарным обязательством для прекращения многолетней неопределенности для тысяч семей. Несмотря на сложный рельеф, погоду и минную опасность, поисковые операции продолжаются с задействованием всех ресурсов и передовых технологий. В заключение Гаджиев напомнил, что у каждого пропавшего есть имя, каждая семья имеет право знать судьбу близких и заслуживает ответа.
30 August | International Day of the Disappeared
For Azerbaijan, the fate of missing persons remains a matter of profound humanitarian and national importance. 4,010 Azerbaijani citizens remain registered as missing as a result of the former Armenia-Azerbaijan conflict.
The… pic.twitter.com/HEZJc2V0ds — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) August 30, 2026