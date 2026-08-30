 Число жертв наводнения в Непале и КНР превысило 800 человек - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Число жертв наводнения в Непале и КНР превысило 800 человек - ОБНОВЛЕНО

First News Media18:45 - Сегодня
Число жертв наводнения в Непале и КНР превысило 800 человек - ОБНОВЛЕНО

Число жертв сильного оползня в Непале возросло до 788 человек.

Как передает 1news.az, об этом сообщает CNN со ссылкой на данные местной полиции.

По состоянию на вечер воскресенья, 2742 человека получили ранения.

Власти КНР сообщали о 16 погибших. Таким образом, общее число погибших из-за наводнения и мощного оползня на китайско-непальской границе составило 804 человека.

10:43

Число погибших в результате разрушительного наводнения в Непале достигло 734 человек.

Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий страны уточнило данные в отчете на платформе X, подтвердив обнаружение 734 тел. Ранее сообщалось о 675 жертвах стихии.

Спасательным службам удалось эвакуировать почти 8,2 тыс. человек, среди которых 227 иностранных граждан. При этом около 2,5 тыс. человек до сих пор считаются пропавшими без вести, включая 580 иностранцев. В ликвидации последствий бедствия и поисках задействованы свыше 19,8 тыс. сотрудников служб безопасности.

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