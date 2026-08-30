Баку поздравил братский народ Турции с 30 Августа — Днем Победы
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Турецкую Республику с Днем Победы.
Об этом говорится в публикации министерства в социальной сети X:
«30 августа - в связи с Днем Победы Турецкой Республики от всей души поздравляем братский народ и государство Турции. С глубоким уважением чтим светлую память наших шехидов, отдавших жизнь за независимость, суверенитет и территориальную целостность Турции, и с гордостью отмечаем историческую Победу, одержанную благодаря несокрушимой воле, решимости и героизму нашего братского народа. С Днем Победы!».
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