Гидрометеослужба обнародовала фактическую погоду в Азербайджане на утро 30 августа

По состоянию на 10:00 30 августа в большинстве районов Азербайджана сохранялась погода без осадков.

По данным Национальной гидрометеорологической службы, вечером и ночью в некоторых горных и предгорных районах прошли ливневые дожди с грозами. В Агстафе выпало 7 мм осадков, а в Дашкесане, Гяндже, Товузе, Шамкире, Джейранчеле, Закатале и Гёйчае — до 1 мм.

Северо-западный ветер усиливался в Баку и на Абшероне до 17 м/с, в Нафталане, Тертере и Нахчыване — до 16 м/с, а в Джульфе и Нефтчале — до 20 м/с.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила до 31 градуса тепла, в низменных районах — до 36 градусов тепла, в Нахчыванской АР — до 35 градусов тепла, а в горных районах — до 26 градусов тепла.