Число погибших при крушении судна у берегов ТРСК возросло до 7, спасены 237 - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО

Число погибших в результате крушения пассажирского судна у берегов Кирении в Северном Кипре возросло до семи человек, 237 спасены.

Как сообщает NTV Türkiye, об этом заявил премьер-министр ТРСК Унал Устель.

В настоящее время на месте происшествия продолжается спасательная операция по поиску и спасению 23 человек.

17:02

В результате крушения пассажирского судна у берегов Кирении в Северном Кипре шесть человек погибли, 172 спасены.

Как передает NTV Türkiye, об этом сообщил премьер-министр ТРСК Унал Устель.

В настоящее время на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

16:28

С пассажирского судна, затонувшего у берегов города Кирения в Северном Кипре, к настоящему моменту спасены 159 человек.

Об этом сообщил мэр Кирении Мурат Шенкул. По его словам, всего на борту судна находились 270 человек, включая пассажиров и членов экипажа. Глава города охарактеризовал сложившуюся ситуацию как очень серьезную. К масштабным спасательным работам привлечены береговая охрана, судно Akgünlerin Express, а также многочисленные малые катера.

15:28

Продолжаются масштабные спасательные операции в связи с пассажирским судном частной компании, которое затонуло у берегов Северного Кипра.

Корабль следовал по маршруту Кирения — Мерсин и вскоре после выхода из порта, примерно в 4 милях (6,44 км) от берега, сначала накренилось, а затем быстро ушло под воду. Всего на борту находились 259 пассажиров и 8 членов экипажа.

К ликвидации последствий ЧП привлечены один вертолет и четыре катера Береговой охраны Турции, а также частные суда, находившиеся поблизости. По последним официальным данным, поступающим с места происшествия, спасателям удалось эвакуировать людей: по информации министра общественных работ и транспорта ТРСК Эрхана Арыклы, на берег были доставлены 100 человек, в то время как мэр Кирении Мурат Шенкул сообщил о 160 спасенных, которых доставляют в порт.

15:12

У побережья города Кирения Турецкой Республики Северного Кипра тонет пассажирское судно, на борту которого находятся 260 человек.

Как сообщил министр общественных работ и транспорта ТРСК Эрхан Арыклы, инцидент произошел примерно в 4 милях, что составляет около 6,44 километра от берега. В настоящее время экстренные и спасательные группы задействованы в проведении масштабных поисково-спасательных работ. Дополнительные данные о точных причинах происшествия, а также о текущем состоянии пассажиров и членов экипажа на данный момент не приводятся.