В Баку и на Абшероне объявлено оранжевое предупреждение из-за сильного ветра

Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтое и оранжевое предупреждения в связи с ожидаемой 31 августа ветреной погодой в Баку, на Абшеронском полуострове, а также во многих регионах страны.

В соответствии с желтым предупреждением, восточный ветер со скоростью 13,9–20,7 м/с ожидается в Нахчыване, Гёйгёле, Гяндже, Самухе, Агстафе, Газахе, Дашкесане, Товузе, Гедабеке, Гусаре, Шамкире, Хызы, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Гобустане, Ширване, Гаджигабуле, Нефтчале, Агдаме, Мингячевире, Евлахе, Тертере, Барде, Билясуваре, Сальяне, Джалилабаде, Масаллы, Ярдымлы, Лерике, Кельбаджаре, Лачине, Физули, Бейлагане, Имишли, Саатлы, Сабирабаде и Джебраиле.

В то же время в Баку и на Абшероне (по оранжевому предупреждению), а также в Горанбое, Нафталане, Джульфе и Ордубаде скорость северо-западного и восточного ветра может возрасти до 20,8–28,4 м/с.