В Баку проходит выставка классических автомобилей – ФОТО
С сегодняшнего утра в Приморском национальном парке проходит выставка классических автомобилей, организованная Азербайджанской автомобильной федерацией (AAF).
Как сообщает 1news.az, выставка и автопробег ретро-машин, как и в ряде других стран, уже стали традицией в Азербайджане.
В рамках мероприятия, начавшегося с демонстрации классических транспортных средств в Приморском национальном парке, представлены более 100 автомобилей, выпущенных до 1986 года.
Помимо машин, зарегистрированных для участия в мероприятии, на выставке также представлены некоторые экспонаты постоянной экспозиции Центра Гейдара Алиева.
Выставка, которая всегда вызывает большой интерес у жителей Баку, вскоре продолжится автопробегом классических автомобилей.
Пробег пройдет по основным улицам и проспектам столицы и завершится на территории Sea Breeze.