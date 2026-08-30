В Баку проходит выставка классических автомобилей – ФОТО

С сегодняшнего утра в Приморском национальном парке проходит выставка классических автомобилей, организованная Азербайджанской автомобильной федерацией (AAF).

Как сообщает 1news.az, выставка и автопробег ретро-машин, как и в ряде других стран, уже стали традицией в Азербайджане.

В рамках мероприятия, начавшегося с демонстрации классических транспортных средств в Приморском национальном парке, представлены более 100 автомобилей, выпущенных до 1986 года.

Помимо машин, зарегистрированных для участия в мероприятии, на выставке также представлены некоторые экспонаты постоянной экспозиции Центра Гейдара Алиева.

Выставка, которая всегда вызывает большой интерес у жителей Баку, вскоре продолжится автопробегом классических автомобилей.

Пробег пройдет по основным улицам и проспектам столицы и завершится на территории Sea Breeze.