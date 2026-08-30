Мадуро опубликовал фото из тюрьмы, адресовав его внукам и детям - ФОТО

Находящийся в заключении в США президент Венесуэлы Николас Мадуро опубликовал фото из тюрьмы, адресовав его внукам и детям.

«Маленький подарок любви и надежды. Я посылаю эти фотографии как небольшой подарок всем моим внукам, детям и всем людям, которые нас любят. Я хочу, чтобы вы знали, что мы тверды, наши сердца переполнены вашей любовью», - подписал фотографию Мадуро в Х.

На снимке Мадуро стоит у стены и улыбается, он одет в серый спортивный костюм.

3 января американские военные атаковали ряд объектов в Венесуэле, захватили и вывезли Мадуро и его жену Силию Флорес. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы венесуэльского государства исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.