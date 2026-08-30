HVG: в Венгрии мужчина угнал самолет и направил его в сторону АЭС - ВИДЕО

Мужчина в Венгрии угнал самолет Cessna-172 и вошел в воздушное пространство над АЭС «Пакш».



Как передает 1news.az, об этом сообщает издание HVG.



По его информации, мужчина 2002 года рождения, совершив угон самолета с аэродрома в Калоче, направил воздушное судно в сторону АЭС «Пакш». Министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди, чьи слова приводит издание, сообщил позднее, что радары сил обороны немедленно обнаружили самолет, и пара истребителей поднялась в воздух.



Отмечается, что полеты запрещены в радиусе 3 км от электростанции на высоте до 6 тыс. м. Как сообщает издание, после перехвата самолет потерпел крушение в подсолнечном поле недалеко от деревни Герьен. Шасси самолета отломилось, на место происшествия прибыли пожарные и спасательный вертолет. По данным HVG, в результате инцидента никто не пострадал.



По факту происшествия начато расследование.