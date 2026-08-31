В Гяндже произошел пожар в двухэтажном жилом доме - ВИДЕО

В городе Гянджа, на улице Багманлар, произошел пожар.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на место происшествия незамедлительно были направлены силы Гянджинского городского управления Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание, возникшее на первом этаже двухэтажного частного жилого дома общей площадью 310 кв. м, удалось ликвидировать в кратчайшие сроки, не допустив распространения огня на второй этаж.

В результате пожара на первом этаже семикомнатного дома сгорели воспламеняющиеся конструкции одной из комнат на площади 55 кв. м.

Пострадавших нет. Большая часть жилого дома была защищена от огня.