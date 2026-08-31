 На каких улицах Баку 31 августа наблюдаются транспортные заторы? - СПИСОК | 1news.az | Новости
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На каких улицах Баку 31 августа наблюдаются транспортные заторы? - СПИСОК

First News Media08:33 - Сегодня
На каких улицах Баку 31 августа наблюдаются транспортные заторы? - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдается плотный поток транспорта:

1. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

2. Проспект Бабека, в направлении центра;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

6. Улица Алы Мустафаева - в направлении проспекта Зия Бунядова.

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