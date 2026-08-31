Стартует повторная сертификация учителей: зарплаты будут повышены

Начинается этап собеседования в рамках повторной сертификации педагогов.

Об этом 1news.az сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

Было отмечено, что информация о дате и месте проведения этапа собеседования повторной сертификации учителей уже направлена в их личные кабинеты. Кандидаты могут войти в свои личные кабинеты и ознакомиться со соответствующими данными.

Сообщается, что этап собеседования в рамках повторной сертификации стартует 2 сентября. К заработной плате лиц, набравших проходной балл на тестовом экзамене, будет применяться надбавка в размере 10%, а набравших 51 балл и выше - 35%. Надбавки будут выплачиваться учителям, успешно прошедшим этап собеседования.

«Учителя, участвующие в этапе собеседования повторной сертификации, должны явиться для прохождения процедуры в соответствии с датой и местом, указанными в их личном кабинете», - подчеркивается в сообщении.