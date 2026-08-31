В Хачмазе легковушка врезалась в дерево: есть погибший и пострадавшие
В Хачмазском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает 1news.az, на участке платной автодороги Баку - Губа - государственная граница с Российской Федерацией, проходящем через Хачмазский район, произошло ДТП, в результате которого есть погибший и пострадавшие.
Автомобиль марки BMW X6 потерял управление на платной трассе и врезался в чинар.
В результате аварии один из шести человек, находившихся в машине, - Элтун Эльшан оглу Аскеров (2002 года рождения) - погиб, а еще пятеро получили травмы различной степени тяжести.
Пострадавшие были доставлены в больницу бригадами скорой медицинской помощи.
По факту проводится разбирательство.
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