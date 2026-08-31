В Хачмазе легковушка врезалась в дерево: есть погибший и пострадавшие

В Хачмазском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает 1news.az, на участке платной автодороги Баку - Губа - государственная граница с Российской Федерацией, проходящем через Хачмазский район, произошло ДТП, в результате которого есть погибший и пострадавшие.

Автомобиль марки BMW X6 потерял управление на платной трассе и врезался в чинар.

В результате аварии один из шести человек, находившихся в машине, - Элтун Эльшан оглу Аскеров (2002 года рождения) - погиб, а еще пятеро получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в больницу бригадами скорой медицинской помощи.

По факту проводится разбирательство.