В Азербайджане сохраняется неустойчивая дождливая погода

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы на 10:00 31 августа, в некоторых районах страны сохраняется неустойчивая дождливая погода.

В отдельных местах осадки носят ливневой характер.

Количество выпавших осадков составило: в Гусаре - 8 мм, Балакене и Гобустане - 5 мм, Шахбузе - 4 мм, в Бейлагане, Имишли, Кюрдамире, Огузе, Габале, Ленкорани, Лерике и Шамахы - 3 мм, в Исмаиллы, Алтыагаче, Зардабе, Шуше, Баку и на Апшеронском полуострове - 2 мм.

В Нахчыване, Джульфе, Ордубаде, Гедебее, Гяндже, Нафталане, Шамкире, Агстафе, Товузе, Гахе, Загатале, Шеки, Губе, Хачмазе, Хыналыге, Шабране, Шахдаге, Тертере, Барде, Мингячевире, Евлахе, Гёйчае, Сабирабаде, Нефтчале, Билясуваре, Ярдымлы, Астаре, Зангилане, Кельбаджаре, Физули и Агдаме зарегистрировано до 1 мм осадков.