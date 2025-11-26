Efendi: «Для меня музыка вне политики…» - ФОТО

Певица Efendi (Самира Эфенди) сделала новое заявление по международному проекту Silk Way Star, в жюри которого являлась представительницей Азербайджана.

«Для меня было большой честью представлять Азербайджан в жюри финала Silk Way Star, который прошёл в Астане. Хочу искренне поблагодарить Республику Казахстан, канал Jibek Jolly и команду Silk Way Star за высокий уровень организации этого проекта» - отмечает Efendi.

Певица подчеркивает, что каждый из финалистов был высококлассным, талантливым исполнителем с развитой сценической культурой: «Каждый из них заслужил выход в финал благодаря своему уникальному голосу, выступлению и творческому подходу. Поэтому я присудила наивысший балл - 12 - каждой из 7 стран, вышедших в финал из 12 участвовавших:

- Китай - 12 баллов

- Армения - 12 баллов

- Грузия - 12 баллов

- Казахстан - 12 баллов

- Малайзия - 12 баллов

- Монголия - 12 баллов

- Узбекистан - 12 баллов».

Певица подчеркивает, что это ее выражение моего уважения к труду и таланту каждого участника и отмечает следующее: «Для меня музыка вне политики и всегда будет оставаться средством, которое объединяет людей».





Читайте по теме:

Efendi подает в суд на председателя партии Azad Vətən

Efendi: «Не сожалею о решении отдать 12 баллов Армении» - ВИДЕО

Efendi отдала высший балл представителю Армении в финале международного конкурса - ВИДЕО

То самое решение Efendi: 12 баллов Армении на Silk Way Star стало главной темой обсуждений - ВИДЕО

Азербайджан и Армения обменялись высшими баллами на международном конкурсе Silk Way Star - ВИДЕО