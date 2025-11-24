 То самое решение Efendi: 12 баллов Армении на Silk Way Star стало главной темой обсуждений - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

То самое решение Efendi: 12 баллов Армении на Silk Way Star стало главной темой обсуждений - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий13:47 - Сегодня
То самое решение Efendi: 12 баллов Армении на Silk Way Star стало главной темой обсуждений - ВИДЕО

В минувшую субботу в Астане завершился финал международного музыкального проекта Silk Way Star, победительницей которого стала монгольская певица Мишель Джозеф.

Особое внимание зрителей привлёк финальный момент голосования. Член жюри от Азербайджана - звезда международного песенного конкурса «Евровидение» Efendi (Самира Эфенди) - отдала 12 баллов представителю Армении, певцу Саро Геворгяну.

«Хочу, чтобы во всём мире был мир. Не могу быть несправедлива, 12 баллов от Азербайджана уходит тебе», — сказала Эфенди в прямом эфире. Армянский артист поблагодарил ее и тепло обнял - кадры этого момента разлетелись по соцсетям и онлайн СМИ и стали одним из самых обсуждаемых событий уикенда.

Момент с «12 баллами» мгновенно стал главным поводом для обсуждений в соцсетях, где аудитория заметно разделилась на два лагеря. Одни называют поступок Efendi красивым и сильным жестом - проявлением культуры, зрелости и уверенности в том, что музыка выше границ. Другие же считают, что артистка могла выбрать более нейтральный вариант, и эмоционально реагируют на её решение.

На этом фоне в адрес Efendi появилось немало хейта - часть пользователей не скрывает своего недовольства и высказывается резко. Но, по сути, это реакция не на армянского исполнителя и не на сам конкурс, а на символичность её жеста, который каждый трактует по-своему. Для одних это шаг к диалогу, для других - эмоционально непростой момент, что и рождает расхождение мнений в комментариях.

Подчеркнем, что для музыкального конкурса это - обычная процедура голосования, но в контексте отношений двух стран – Азербайджана и Армении - жест Efendi воспринимается значительно шире. Этот жест стал не просто элементом голосования, а спокойным и ясным посланием: искусство по-прежнему умеет сближать людей там, где раньше это казалось невозможным. Поступок Efendi созвучен и с нынешним курсом Азербайджана на диалог и устойчивый мир - он показывает, что культурная сфера тоже может говорить на языке взаимного уважения и открытости и это именно тот случай, когда личное решение артиста отражает более широкие процессы и настроение страны.

Важно помнить и ещё один факт: Efendi - дочь военнослужащего, участника Первой Карабахской войны, гази. Человеку, выросшему в семье с таким опытом, как никому другому знакома цена мира. Поэтому попытки определенных пользователей социальных сетей представить её решение в финале как нечто «непатриотичное» выглядят, мягко говоря, несостоятельными. Её жест не отменяет историю её семьи и не ставит под сомнение её отношение к своей стране. Напротив, он показывает, что зрелость и любовь к родине могут проявляться и в способности поддерживать язык культуры, диалога и человеческого отношения.

Особо подчеркнем и то, что поступок певицы совпадает с инициативой по налаживанию диалога между азербайджанским и армянским обществами - рамках этой инициативы, получившей название «Мост мира», представители гражданских обществ Азербайджана и Армении в октябре и ноябре обменялись визитами в Ереван и Баку.

В итоге финал Silk Way Star стал событием, которое вышло за рамки музыки и оценок, показав, что даже на сцене музыкального конкурса можно столкнуться с темами, вызывающими широкий отклик и разные мнения в обществах Азербайджана и Армении, и напомнив, что культурные события способны быть поводом для обсуждения и диалога, даже если мнения участников и зрителей расходятся.

Читайте по теме:

Азербайджан будет представлен на первом азиатском вокальном конкурсе Silk Way Star - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан и Армения обменялись высшими баллами на международном конкурсе Silk Way Star - ВИДЕО

Efendi рассказала, что стало причиной её недомогания на съёмках проекта Silk Way Star – ФОТО – ВИДЕО

Поделиться:
1400

Актуально

Точка зрения

Азербайджано-армянский диалог в Баку: мнения участников

Общество

«Точный ответ станет известен по итогам следствия»: «Azəriqaz» прокомментировал ...

Политика

Баку поздравил Турцию с избранием страной-хозяйкой COP31, а Австралию - президентом ...

Общество

Арзу Алиева поделилась публикацией в связи с посещением семьи Панджали Теймурова ...

Lifestyle

​​​​​​​Жена Брюса Уиллиса подготовила план на случай его смерти: Мозг актера будет пожертвован ученым

Диляра Алиева стала главной героиней нового номера шведского Harper’s Bazaar - ФОТО

В Баку состоится концерт «Незабываемый Маэстро», посвящённый 85-летию Вагифа Мустафазаде - при генеральном спонсорстве High Park Residence

То самое решение Efendi: 12 баллов Армении на Silk Way Star стало главной темой обсуждений - ВИДЕО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Изменена система голосования на конкурсе «Евровидение» - ПОДРОБНОСТИ

«Miau, miau»: Азербайджанская песня для Junior Eurovision 2025 становится трендом в TikTok - ВИДЕО

Звезда Marvel Чедвик Боузман посмертно получил звезду на Аллее славы в Голливуде - ФОТО - ВИДЕО

Певица Раксана Исмаилова отпущена под домашний арест - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Последние новости

​​​​​​​Жена Брюса Уиллиса подготовила план на случай его смерти: Мозг актера будет пожертвован ученым

Сегодня, 17:10

Министр обороны Армении об избавлении от «рисковых кадров» в ВС страны

Сегодня, 17:03

В Баку горит квартира в многоэтажке - ВИДЕО

Сегодня, 17:00

«Подвал незаконно продали»: из аудиозаписи Самира Мамедова, погибшего при пожаре на Ясамале

Сегодня, 16:53

Путин сказал Эрдогану, что план США может стать основой урегулирования

Сегодня, 16:48

НАТО проводит масштабные учения в Балтийском море

Сегодня, 16:42

Министр обороны Армении вновь пригласил оппозиционных депутатов осмотреть новую технику

Сегодня, 16:37

Диляра Алиева стала главной героиней нового номера шведского Harper’s Bazaar - ФОТО

Сегодня, 16:32

В Баку задержан таксист-наркокурьер - ВИДЕО

Сегодня, 16:20

В Баку состоится концерт «Незабываемый Маэстро», посвящённый 85-летию Вагифа Мустафазаде - при генеральном спонсорстве High Park Residence

Сегодня, 16:15

BakuBus прокомментировали причину конфликта между водителем и пассажиром - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:03

Иранский футболист Сохрабян отстранен клубом из-за видео в соцсети

Сегодня, 15:58

Трамп ожидает в процессе урегулирования в Украине «что-то хорошее»

Сегодня, 15:55

В Хырдалане выявлен контрафактный алкоголь - ФОТО

Сегодня, 15:50

«Точный ответ станет известен по итогам следствия»: «Azəriqaz» прокомментировал обвинения

Сегодня, 15:30

Зеленский заявил о «критическом моменте» в переговорах с США по урегулированию

Сегодня, 15:22

Армянский НПОшник: Выступающий против армяно-азербайджанского урегулирования – негодяй

Сегодня, 15:05

В Баку произошло ДТП с участием нескольких автомобилей - ВИДЕО

Сегодня, 15:00

УМК обратилось к желающим совершить хадж

Сегодня, 14:40

Эрдоган назвал условие для устойчивого решения конфликта в Украине

Сегодня, 14:25
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30