То самое решение Efendi: 12 баллов Армении на Silk Way Star стало главной темой обсуждений - ВИДЕО

В минувшую субботу в Астане завершился финал международного музыкального проекта Silk Way Star, победительницей которого стала монгольская певица Мишель Джозеф.

Особое внимание зрителей привлёк финальный момент голосования. Член жюри от Азербайджана - звезда международного песенного конкурса «Евровидение» Efendi (Самира Эфенди) - отдала 12 баллов представителю Армении, певцу Саро Геворгяну.

«Хочу, чтобы во всём мире был мир. Не могу быть несправедлива, 12 баллов от Азербайджана уходит тебе», — сказала Эфенди в прямом эфире. Армянский артист поблагодарил ее и тепло обнял - кадры этого момента разлетелись по соцсетям и онлайн СМИ и стали одним из самых обсуждаемых событий уикенда.

Момент с «12 баллами» мгновенно стал главным поводом для обсуждений в соцсетях, где аудитория заметно разделилась на два лагеря. Одни называют поступок Efendi красивым и сильным жестом - проявлением культуры, зрелости и уверенности в том, что музыка выше границ. Другие же считают, что артистка могла выбрать более нейтральный вариант, и эмоционально реагируют на её решение.

На этом фоне в адрес Efendi появилось немало хейта - часть пользователей не скрывает своего недовольства и высказывается резко. Но, по сути, это реакция не на армянского исполнителя и не на сам конкурс, а на символичность её жеста, который каждый трактует по-своему. Для одних это шаг к диалогу, для других - эмоционально непростой момент, что и рождает расхождение мнений в комментариях.

Подчеркнем, что для музыкального конкурса это - обычная процедура голосования, но в контексте отношений двух стран – Азербайджана и Армении - жест Efendi воспринимается значительно шире. Этот жест стал не просто элементом голосования, а спокойным и ясным посланием: искусство по-прежнему умеет сближать людей там, где раньше это казалось невозможным. Поступок Efendi созвучен и с нынешним курсом Азербайджана на диалог и устойчивый мир - он показывает, что культурная сфера тоже может говорить на языке взаимного уважения и открытости и это именно тот случай, когда личное решение артиста отражает более широкие процессы и настроение страны.

Важно помнить и ещё один факт: Efendi - дочь военнослужащего, участника Первой Карабахской войны, гази. Человеку, выросшему в семье с таким опытом, как никому другому знакома цена мира. Поэтому попытки определенных пользователей социальных сетей представить её решение в финале как нечто «непатриотичное» выглядят, мягко говоря, несостоятельными. Её жест не отменяет историю её семьи и не ставит под сомнение её отношение к своей стране. Напротив, он показывает, что зрелость и любовь к родине могут проявляться и в способности поддерживать язык культуры, диалога и человеческого отношения.

Особо подчеркнем и то, что поступок певицы совпадает с инициативой по налаживанию диалога между азербайджанским и армянским обществами - рамках этой инициативы, получившей название «Мост мира», представители гражданских обществ Азербайджана и Армении в октябре и ноябре обменялись визитами в Ереван и Баку.

В итоге финал Silk Way Star стал событием, которое вышло за рамки музыки и оценок, показав, что даже на сцене музыкального конкурса можно столкнуться с темами, вызывающими широкий отклик и разные мнения в обществах Азербайджана и Армении, и напомнив, что культурные события способны быть поводом для обсуждения и диалога, даже если мнения участников и зрителей расходятся.

