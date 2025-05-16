​​​​​​​Efendi вернулась на конкурс «Евровидение» - ВИДЕО

В Базеле проходит второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2025», в котором в качестве приглашенной звезды приняла участие певица Efendi (Самира Эфенди), которая в 2021 году представляла Азербайджан на конкурсе.

В Базеле певица, исполнившая свой абсолютный хит «Cleopatra», стала участницей специального номера, в котором, помимо нее, выступили и ряд артистов, которые должны были представить свои страны на «Евровидении-2020», но этого не произошло, так как конкурс был отменен из-за пандемии. В их числе Destiny (Мальта), The Roop (Литва) и Gjon's Tears (Швейцария).

Отметим, что сегодня песня «Cleopatra», с которой Efendi должна была представить Азербайджан на «Евровидении-2020», стала вирусным трендом на платформе TikTok, пользователи которой создают бьюти-преображения в стиле египетской царицы.

Напомним, что на «Евровидении-2021» Efendi с песней «Mata Hari» заняла 20-е место в финале, но, несмотря на это, трек принес ей мировую известность и остается актуальным до сих пор.