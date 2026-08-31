Поступившим в колледжи после 9 класса напомнили о сроках регистрации

Регистрация абитуриентов, зачисленных в учреждения среднего специального образования на базе общего среднего образования, продлится до 18:00 2 сентября.

Об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на APA, речь идет о поступивших на программы среднего специального образования после окончания девятого класса. Для окончательного оформления зачисления им необходимо пройти регистрацию в установленном порядке через электронную систему.

Для регистрации поступившим прежде всего необходимо войти в личный кабинет на портале my.gov.az, используя mygov ID - единую систему идентификации пользователя. После авторизации в разделе «Услуги» следует открыть категорию «Структуры», выбрать Министерство науки и образования и перейти к сервису «Регистрация обучающихся в высшие и средние специальные учебные заведения».

В Государственном экзаменационном центре подчеркнули, что регистрация студентов проводится исключительно в электронном формате через портал my.gov.az. Абитуриентам необходимо завершить процедуру до установленного срока, поскольку ее прохождение является обязательным условием для оформления зачисления.

Отдельные требования предусмотрены для граждан, которые используют удостоверения личности старого образца без фотографии. Для прохождения регистрации на портале им необходимо предварительно заменить документ на новый.

При этом для граждан младше 15 лет предусмотрен другой способ авторизации. Для получения доступа к личному кабинету на my.gov.az им необходимо воспользоваться электронной подписью SİMA.

В Государственном экзаменационном центре предупредили, что отсутствие регистрации до 18:00 2 сентября будет расцениваться как отказ абитуриента от размещения на соответствующей специальности. В таком случае приказ о его зачислении в учреждение среднего специального образования направлен не будет.