В Хачмазском районе в результате ДТП погиб 24-летний пассажир

На платной автомобильной дороге Баку - Губа - граница с Российской Федерацией произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, еще двое получили серьезные травмы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, авария произошла в ночное время на участке автомагистрали, проходящем по территории Хачмазского района. По предварительной информации, водитель автомобиля BMW X7 не справился с управлением, после чего машина съехала с проезжей части и опрокинулась в овраг.

В результате аварии 24-летний житель Билясуварского района Аскеров Эльтон Эльшан оглы, находившийся в салоне автомобиля в качестве пассажира, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Водитель и еще один пассажир автомобиля также пострадали. С тяжелыми травмами их доставили в Хачмазскую районную центральную больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

Обстоятельства аварии устанавливаются.