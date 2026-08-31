Три члена экипажа затонувшего у берегов ТРСК судна предположительно являются гражданами Азербайджана

Три члена экипажа судна, затонувшего у берегов Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), предположительно, могут быть гражданами Азербайджана.

Об этом в ответ на запрос АПА сообщил руководитель по коммуникациям Кабинета министров ТРСК Оздемир Токель.

По его словам, официальной информации о наличии среди пассажиров граждан Азербайджана пока не поступало. Он отметил, что установить гражданство людей с двойным гражданством может потребовать дополнительной проверки, если они въехали в ТРСК по турецким паспортам.

При этом ранее сообщалось, что среди членов экипажа затонувшего судна находились граждане Азербайджана Валех Гумматов и Рашад Ибрагимов. Оба были спасены.