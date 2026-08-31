В центре Баку мужчина скончался в аптеке

В одной из аптек, расположенных в центральной части Баку, произошел смертельный инцидент.

Мужчина внезапно почувствовал себя плохо и скончался на месте.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие произошло 29 августа около 13:00 в аптеке, расположенной на улице Узеира Гаджибейли, 46/50.

По имеющейся информации, умершему было около 55–60 лет. Позднее была установлена его личность. Им оказался 58-летний житель Зангиланского района Мехман Махмудов, 1968 года рождения.

Предварительно установлено, что причиной смерти стал инфаркт. Мужчина скончался до того, как ему удалось оказать медицинскую помощь.