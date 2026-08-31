 Стало известно о похоронах Долли Партон | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Стало известно о похоронах Долли Партон

Джамиля Суджадинова14:07 - Сегодня
Стало известно о похоронах Долли Партон

Американская певица Долли Партон была похоронена на частной семейной церемонии в Нэшвилле спустя несколько дней после смерти.

Легендарная исполнительница умерла ранее на этой неделе в возрасте 80 лет. Прощание с артисткой прошло в пятницу в узком семейном кругу. После церемонии тело Партон предали земле рядом с могилой ее супруга Карла Дина, который скончался ранее. Захоронение находится на территории мемориального парка и мавзолея Вудлон в городе Вудлон, штат Теннесси.

О проведении похорон сообщила внучатая племянница певицы Лейни Партон. На следующий день после церемонии она опубликовала эмоциональное обращение, посвященное своей родственнице, в котором рассказала о личной связи с артисткой и о том, какое место та занимала в жизни ее семьи.

Лейни призналась, что до сих пор не может осознать потерю и привыкнуть к мысли о том, что Долли Партон больше нет рядом. По ее словам, ей особенно будет не хватать голоса певицы, ее смеха и объятий, а также самого ощущения присутствия человека, который на протяжении всей ее жизни оставался рядом.

В своем послании Лейни также подчеркнула, что Партон, несмотря на отсутствие собственных детей, всегда старалась окружать младших членов семьи такой же заботой и любовью, словно они были ее собственными детьми. Именно поэтому родственница называла певицу «бабушкой» и отмечала, что навсегда сохранит благодарность за ту любовь, которую получила от нее.

Для миллионов поклонников Партон остается одной из наиболее известных фигур в истории американской музыки.

Источник:  BBC

Поделиться:
338

Актуально

Xроника

В Бишкеке состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Николом Пашиняном - ФОТО ...

Xроника

В Бишкеке состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с ...

Общество

617 баллов и «неправильная» мечта, Или почему выпускника осудили за выбор ...

Общество

Какой будет погода в Баку в первый день осени?

В мире

Израиль построит в Греции многоуровневую систему ПВО

Президент Алжира поручил ввести смертную казнь за поджоги лесов

На Кипре назвали предварительную причину крушения катамарана

Стало известно о похоронах Долли Партон

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

Дима Билан стал дедушкой – ВИДЕО

Венгрия сочла Россию «угрозой»

Искусственный интеллект спас жизнь: ChatGPT разоблачил план убийства и обратился к правоохранителям

Стало известно, по какой статье обвиняется Серж Саргсян - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

«Mardi Mekan Estate»: самое время жить у моря. «PAŞA Real Estate» представляет новые форматы резиденций и гибкие возможности их приобретения - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:36

В Бишкеке состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Казахстана - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:30

В этот день будет проведен дополнительный выпускной экзамен

Сегодня, 15:27

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 15:18

В Барде женщина получила травмы после падения с четвертого этажа

Сегодня, 15:12

617 баллов и «неправильная» мечта, Или почему выпускника осудили за выбор ветеринарии

Сегодня, 15:05

Израиль построит в Греции многоуровневую систему ПВО

Сегодня, 15:00

Госпитализирован Джем Йылмаз - ФОТО

Сегодня, 14:47

В центре Баку мужчина скончался в аптеке

Сегодня, 14:44

В Бишкеке состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Николом Пашиняном - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:37

В Хачмазском районе в результате ДТП погиб 24-летний пассажир

Сегодня, 14:36

В Баку раскрыли кражу телефонов и аксессуаров на 70 тысяч манатов

Сегодня, 14:31

Поступившим в колледжи после 9 класса напомнили о сроках регистрации

Сегодня, 14:25

Президент Алжира поручил ввести смертную казнь за поджоги лесов

Сегодня, 14:18

На Кипре назвали предварительную причину крушения катамарана

Сегодня, 14:10

Стало известно о похоронах Долли Партон

Сегодня, 14:07

В соцсетях Президента Ильхама Алиева опубликован пост о встрече с премьер-министром Армении - ФОТО

Сегодня, 13:59

Москва достала старую карту

Сегодня, 13:52

Премьер-министр Азербайджана поздравил Олжаса Бектенова с переназначением

Сегодня, 13:40

Какой будет погода в Баку в первый день осени?

Сегодня, 13:30
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - однаСегодня, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10