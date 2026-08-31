Стало известно о похоронах Долли Партон

Американская певица Долли Партон была похоронена на частной семейной церемонии в Нэшвилле спустя несколько дней после смерти.

Легендарная исполнительница умерла ранее на этой неделе в возрасте 80 лет. Прощание с артисткой прошло в пятницу в узком семейном кругу. После церемонии тело Партон предали земле рядом с могилой ее супруга Карла Дина, который скончался ранее. Захоронение находится на территории мемориального парка и мавзолея Вудлон в городе Вудлон, штат Теннесси.

О проведении похорон сообщила внучатая племянница певицы Лейни Партон. На следующий день после церемонии она опубликовала эмоциональное обращение, посвященное своей родственнице, в котором рассказала о личной связи с артисткой и о том, какое место та занимала в жизни ее семьи.

Лейни призналась, что до сих пор не может осознать потерю и привыкнуть к мысли о том, что Долли Партон больше нет рядом. По ее словам, ей особенно будет не хватать голоса певицы, ее смеха и объятий, а также самого ощущения присутствия человека, который на протяжении всей ее жизни оставался рядом.

В своем послании Лейни также подчеркнула, что Партон, несмотря на отсутствие собственных детей, всегда старалась окружать младших членов семьи такой же заботой и любовью, словно они были ее собственными детьми. Именно поэтому родственница называла певицу «бабушкой» и отмечала, что навсегда сохранит благодарность за ту любовь, которую получила от нее.

Для миллионов поклонников Партон остается одной из наиболее известных фигур в истории американской музыки.

Источник: BBC