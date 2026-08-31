 Президент Алжира поручил ввести смертную казнь за поджоги лесов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Президент Алжира поручил ввести смертную казнь за поджоги лесов

Джамиля Суджадинова14:18 - Сегодня
Президент Алжира поручил ввести смертную казнь за поджоги лесов

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун поручил министерству юстиции страны подготовить изменения в уголовное законодательство, которые позволят применять смертную казнь к лицам, признанным виновными в умышленном поджоге лесных массивов.

Решение было принято на фоне масштабных пожаров на севере страны, жертвами которых стали по меньшей мере 12 человек.

Глава государства установил срок до 15 сентября для подготовки соответствующих поправок. Речь идет именно о случаях преднамеренного поджога лесов, тогда как окончательное решение о применении наказания должно приниматься после проведения расследования и установления вины. Теббун ранее заявил, что версия об умышленном происхождении некоторых возгораний не исключается. Президент поручил провести расследования, которые должны установить причины возникновения пожаров, а также определить масштаб причиненного ими ущерба.

За последние несколько дней на северо-востоке Алжира было зарегистрировано более 100 лесных пожаров. Большую часть возгораний спасательным службам удалось локализовать и потушить, однако отдельные очаги продолжали действовать.

По данным Алжирского пресс-бюро, из 19 пожаров, возникших в стране за предшествующие 24 часа, к воскресенью удалось ликвидировать 18. Сотрудники служб гражданской обороны продолжали работу на оставшихся участках, одновременно контролируя территории, где сохранялась опасность повторного распространения огня.

Согласно действующим нормам, умышленный поджог леса может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы сроком до 30 лет. В наиболее тяжких случаях законодательство предусматривает возможность назначения пожизненного заключения.

Источник: BBC

Поделиться:
320

Актуально

Xроника

В Бишкеке состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Николом Пашиняном - ФОТО ...

Xроника

В Бишкеке состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с ...

Общество

617 баллов и «неправильная» мечта, Или почему выпускника осудили за выбор ...

Общество

Какой будет погода в Баку в первый день осени?

В мире

Израиль построит в Греции многоуровневую систему ПВО

Президент Алжира поручил ввести смертную казнь за поджоги лесов

На Кипре назвали предварительную причину крушения катамарана

Стало известно о похоронах Долли Партон

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

В Непале число погибших из-за наводнения возросло до 389 - ОБНОВЛЕНО

Венгрия сочла Россию «угрозой»

Дима Билан стал дедушкой – ВИДЕО

В Нигере подавили мятеж военнослужащих - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

«Mardi Mekan Estate»: самое время жить у моря. «PAŞA Real Estate» представляет новые форматы резиденций и гибкие возможности их приобретения - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:36

В Бишкеке состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Казахстана - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:30

В этот день будет проведен дополнительный выпускной экзамен

Сегодня, 15:27

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 15:18

В Барде женщина получила травмы после падения с четвертого этажа

Сегодня, 15:12

617 баллов и «неправильная» мечта, Или почему выпускника осудили за выбор ветеринарии

Сегодня, 15:05

Израиль построит в Греции многоуровневую систему ПВО

Сегодня, 15:00

Госпитализирован Джем Йылмаз - ФОТО

Сегодня, 14:47

В центре Баку мужчина скончался в аптеке

Сегодня, 14:44

В Бишкеке состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Николом Пашиняном - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:37

В Хачмазском районе в результате ДТП погиб 24-летний пассажир

Сегодня, 14:36

В Баку раскрыли кражу телефонов и аксессуаров на 70 тысяч манатов

Сегодня, 14:31

Поступившим в колледжи после 9 класса напомнили о сроках регистрации

Сегодня, 14:25

Президент Алжира поручил ввести смертную казнь за поджоги лесов

Сегодня, 14:18

На Кипре назвали предварительную причину крушения катамарана

Сегодня, 14:10

Стало известно о похоронах Долли Партон

Сегодня, 14:07

В соцсетях Президента Ильхама Алиева опубликован пост о встрече с премьер-министром Армении - ФОТО

Сегодня, 13:59

Москва достала старую карту

Сегодня, 13:52

Премьер-министр Азербайджана поздравил Олжаса Бектенова с переназначением

Сегодня, 13:40

Какой будет погода в Баку в первый день осени?

Сегодня, 13:30
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - однаСегодня, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10