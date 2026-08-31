Президент Алжира поручил ввести смертную казнь за поджоги лесов

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун поручил министерству юстиции страны подготовить изменения в уголовное законодательство, которые позволят применять смертную казнь к лицам, признанным виновными в умышленном поджоге лесных массивов.

Решение было принято на фоне масштабных пожаров на севере страны, жертвами которых стали по меньшей мере 12 человек.

Глава государства установил срок до 15 сентября для подготовки соответствующих поправок. Речь идет именно о случаях преднамеренного поджога лесов, тогда как окончательное решение о применении наказания должно приниматься после проведения расследования и установления вины. Теббун ранее заявил, что версия об умышленном происхождении некоторых возгораний не исключается. Президент поручил провести расследования, которые должны установить причины возникновения пожаров, а также определить масштаб причиненного ими ущерба.

За последние несколько дней на северо-востоке Алжира было зарегистрировано более 100 лесных пожаров. Большую часть возгораний спасательным службам удалось локализовать и потушить, однако отдельные очаги продолжали действовать.

По данным Алжирского пресс-бюро, из 19 пожаров, возникших в стране за предшествующие 24 часа, к воскресенью удалось ликвидировать 18. Сотрудники служб гражданской обороны продолжали работу на оставшихся участках, одновременно контролируя территории, где сохранялась опасность повторного распространения огня.

Согласно действующим нормам, умышленный поджог леса может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы сроком до 30 лет. В наиболее тяжких случаях законодательство предусматривает возможность назначения пожизненного заключения.

Источник: BBC