В Барде женщина получила травмы после падения с четвертого этажа

В городе Барда произошел инцидент, в результате которого 38-летняя женщина получила травмы после падения с высоты.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие произошло в поселке №588, построенном для бывших вынужденных переселенцев. По предварительной информации, женщина упала с четвертого этажа семиэтажного жилого здания.

Пострадавшей оказалась уроженка Ходжалы Хиджран Ширинова, 1988 года рождения, проживающая в указанном поселке.

После происшествия женщину доставили в Бардинский диагностический центр, где ей оказали первую медицинскую помощь. Впоследствии пострадавшую направили в одну из больниц Баку для дальнейшего лечения.

Обстоятельства случившегося и причины падения в настоящее время устанавливаются.