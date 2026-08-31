Ильхам Алиев поздравил Короля Малайзии 

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Малайзии Султану Ибрагиму по случаю национального праздника страны — Дня независимости.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В своем обращении глава государства подчеркнул динамичное развитие двустороннего сотрудничества и выразил надежду на дальнейшее укрепление связей:

«Ваше Величество,

Искренне рад от своего имени и от имени народа Азербайджана поздравить Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Малайзии — Дня независимости.

Текущий уровень партнерских связей между Азербайджаном и Малайзией, основанных на сложившихся традициях дружбы и взаимного уважения, вызывает удовлетворение.

Верю, что азербайджано-малайзийские межгосударственные отношения и наше взаимовыгодное сотрудничество как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций будут и впредь успешно развиваться и расширяться.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей высшей государственной деятельности, а дружественному народу Малайзии — постоянного мира, благополучия и процветания».