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Общество

Водителей предупредили об опасности на дорогах в дождливую погоду

Феликс Вишневецкий11:28 - Сегодня
Водителей предупредили об опасности на дорогах в дождливую погоду

Ожидаемая дождливая погода является одним из факторов, напрямую влияющих на безопасность движения на дорогах. 

Во время осадков дорожное покрытие становится скользким, сокращается видимость, а тормозной путь транспортных средств увеличивается, что требует от водителей повышенного внимания и ответственности.

Главное управление Государственной дорожной полиции рекомендует водителям в дождливую погоду снижать скорость до безопасного уровня с учетом дорожных и погодных условий, увеличивать дистанцию до впереди идущего транспортного средства, избегать резких маневров и внезапного торможения.

«Важно помнить, что указанное на дорожном знаке максимально допустимое ограничение скорости не означает, что движение с такой скоростью безопасно при любых погодных условиях. Водитель должен правильно оценивать складывающуюся ситуацию и выбирать такую скорость, которая обеспечивает безопасное управление транспортным средством» - говорится в обращении дорожной полиции, в котором подчеркивается, что снижение скорости в дождливую погоду - не просто мера предосторожности, а одно из основных условий безопасности.

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