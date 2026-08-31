В Сабирабаде мужчина выращивал наркотики во дворе своего дома
В Сабирабаде задержан 47-летний Тариель Гасымов, подозреваемый в культивировании наркосодержащих растений.
Как сообщает 1news.az, об этом передает Министерство внутренних дел.
Во дворе его дома было обнаружено 55 кустов наркосодержащих растений, за которыми он ухаживал с соблюдением агротехнических правил.
По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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