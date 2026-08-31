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Общество

Продлен срок ареста бывшего главы ИВ Балакенского района

First News Media12:16 - Сегодня
Продлен срок ареста бывшего главы ИВ Балакенского района

Сабаильский районный суд продлил ещё на три месяца срок ареста бывшего главы Исполнительной власти (ИВ) Балакенского района Ислама Рзаева.

Как сообщает Report, суд рассмотрел представление следственного органа и удовлетворил его.

Следует отметить, что И.Рзаев был задержан в ходе операции Службы государственной безопасности (СГБ) и в октябре прошлого года заключён под стражу. Ему предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение в особо крупном размере) и 311.3.2 (неоднократное получение взятки) Уголовного кодекса.

30 октября он был освобождён от должности главы ИВ Балакенского района.

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