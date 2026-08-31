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Официальные топонимы Карабаха обновлены на международной цифровой карте - ФОТО

First News Media16:40 - Сегодня
Официальные топонимы Карабаха обновлены на международной цифровой карте - ФОТО

Обновлена базовая карта территории Карабаха, предоставленная международной компанией спутниковых данных и аналитики EOS Data Analytics.

Как сообщает Report со ссылкой на Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос"), названия населенных пунктов Карабаха, ранее отображавшиеся на армянском языке, заменены официальными азербайджанскими топонимами.

Команда "Азеркосмоса" выявила неактуальные названия населенных пунктов в базовой карте и обратилась к команде EOS Data Analytics. В ходе обращения другой стороне была представлена информация, опубликованная на официальном Портале открытых данных Азербайджана (Opendata.az), а также соответствующая база данных, подтверждающая официальные названия населенных пунктов.

В результате примерно 11 месяцев сотрудничества и обмена информацией команда разработчиков EOS Data Analytics просмотрела предоставленную официальную информацию и внесла соответствующие обновления в карту территории Карабаха.

В результате официальные названия Ханкенди, Ходжавенда, Агдере, Суговушана и других населенных пунктов Карабахского региона корректно отражены на цифровой карте.

Данная инициатива способствует правильному представлению официальных географических названий Азербайджана на международных цифровых картах и предоставлению пользователям по всему миру актуальной и достоверной информации о территории Азербайджана. Обновление также демонстрирует, что официальные открытые данные играют важную роль в повышении точности информации на международных картах.

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