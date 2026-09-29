В ЕС ожидают отказа Трампа от запрета на экспорт дизеля

Чиновники Европейского союза рассчитывают, что президент США Дональд Трамп откажется от идеи ввести 90-дневный запрет на экспорт дизельного топлива в целях сдерживания роста цен.

Как пишет Politico, министр энергетики Ирландии Дарра О'Брайен заявил, что во время визита в Вашингтон на прошлой неделе получил от представителей администрации Трампа заверения в том, что подобное решение маловероятно.

«Очевидно, что любой 90-дневный запрет на дизельное топливо окажет ощутимое влияние на нас в ЕС. Судя по той информации, которую мне удалось собрать в Вашингтоне на прошлой неделе, не похоже, что есть намерения это делать», — сказал он.

Комиссар ЕС по энергетике и жилищному хозяйству Дан Йоргенсен также отметил публичные заявления министра энергетики США Криса Райта о том, что ограничение экспорта дизельного топлива не приведет к желаемому результату.

23 сентября стало известно, что Трамп рассматривает возможность ограничения экспорта дизельного топлива на фоне рекордного роста цен в США. Производители предупредили, что такая мера может привести к серьезным перебоям на топливных рынках.