Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников в Бишкеке - ФОТО

31 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников в столице Кыргызстана - Бишкеке.

Одной из главных целей Всемирных игр кочевников является продвижение таких ценностей, как дружба, единство и взаимное уважение, объединяющих различные народы на протяжении веков. Данное мероприятие расценивается как важная международная платформа для демонстрации, сохранения и передачи будущим поколениям наследия, культуры, древних традиций и национальных ценностей кочевой цивилизации. В рамках Игр, объединяющих представителей различных стран мира, будут организованы соревнования по традиционным древним видам спорта, исторически сформированным кочевыми народами, включая конный спорт, борьбу, стрельбу из лука и другие.

В рамках мероприятия, которое продлится до 6 сентября, также будут представлены культурное наследие и национальные обычаи и традиции стран-участниц.

18:45

В столице Кыргызстана Бишкеке проходит церемония открытия VI Всемирных игр кочевников.

В мероприятии принимают участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.