Ильхам Алиев поделился видеороликом, посвященным SABAH.city - ВИДЕО
В социальных сетях Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева опубликованы видеокадры с его участием в церемонии открытия первого этапа инновационного городка SABAH.city, созданного в Парке высоких технологий Министерства науки и образования в Баку.
Представляем данную публикацию:
Prezident İlham Əliyev “https://t.co/NXQi12y3Gg” innovasiya şəhərciyinin birinci mərhələsinin açılışında iştirak edib.https://t.co/f5fdrqA0zm pic.twitter.com/GeAKg7fWJw— İlham Əliyev (@azpresident) September 14, 2026
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