Ильхам Алиев поделился видеороликом, посвященным SABAH.city - ВИДЕО

В социальных сетях Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева опубликованы видеокадры с его участием в церемонии открытия первого этапа инновационного городка SABAH.city, созданного в Парке высоких технологий Министерства науки и образования в Баку.

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