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Учёные установили причину катастрофического наводнения в Непале

First News Media20:40 - Сегодня
Учёные установили причину катастрофического наводнения в Непале

Катастрофическое наводнение в Непале, произошедшее у границы с Тибетом, было вызвано не только сходом ледника. Вместе с огромной массой льда обрушился участок горного склона на пике Лангтанг-Лирунг.

К такому выводу пришли геоморфологи Кристен Кук из Университета Гренобль-Альп и Дэн Шугар из Университета Калгари, сообщает Associated Press.

Исследователи изучили спутниковые снимки района, сделанные до и после катастрофы. Первые изображения не позволяли полностью оценить масштаб разрушений из-за облаков и пыли. Однако снимки, полученные на следующий день, показали, что под ледником обрушился значительный участок самого горного склона.

Миллионы тонн льда и камней рухнули в узкую долину и с огромной скоростью устремились вниз. По мере движения лед таял и смешивался с водой, грунтом и обломками, в результате чего сформировался мощный грязекаменный поток, который в некоторых местах достигал высоты нескольких этажей.

Затем поток вышел в долину реки Тришули. Спутниковые снимки зафиксировали значительное расширение русла в районах Колпуртар, Бетравати и Сьяпру-Беси. Цвет воды изменился с зеленоватого на коричневый и почти чёрный из-за огромного количества грунта и обломков.

Сильнее всего пострадал Сьяпру-Беси — туристический центр и отправная точка маршрута к Лангтангу. Поток разрушал и уносил здания, а скопившиеся обломки в некоторых местах полностью изменили русло реки.

Учёные называют произошедшее одним из крупнейших зафиксированных ледниковых наводнений. При этом специалисты пока не считают изменение климата непосредственной причиной катастрофы. По их словам, высокогорные склоны могут разрушаться и в результате естественных процессов.

В то же время таяние вечной мерзлоты способно ослаблять горные породы и повышать вероятность обрушений. Поэтому изменение климата может рассматриваться как фактор, усиливающий нестабильность склонов, однако прямой связи с произошедшим наводнением исследователи пока не установили.

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