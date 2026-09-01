В Бишкеке состоялась встреча Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана - ФОТО

1 сентября в столице Кыргызстана Бишкеке состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В ходе беседы было подчеркнуто, что азербайджано-турецкие двусторонние отношения основаны на братстве и стратегическом союзничестве, выражено удовлетворение дальнейшим расширением связей во всех направлениях.

Особо было отмечено, что в соответствии с принципом «Одна нация, два государства» наши страны всегда находятся рядом друг с другом как в хорошие, так и в трудные дни.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о дальнейшем укреплении регионального мира и стабильности.

Главы государств также обсудили перспективы союзнических отношений, региональную повестку и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.