Камиля Бабаева показала архивное видео с матерью и обратилась к ней с трогательными словами – ВИДЕО

17 августа стало известно о тяжелой утрате в семье известной азербайджанской телеведущей Камили Бабаевой - скончалась ее мать Мунэвер Бабаева.

Телеведущая поделилась в социальной сети Instagram архивным видео, в котором ее мама исполняет песню «Ay Laçın» – кадры из личного архива К.Бабаева сопроводила следующим трогательным комментарием:

«С самого детства ты научила меня жить с высоко поднятой головой и гордостью, никогда не сомневаясь в правде и честности. Ты вмещала в своё большое сердце целые миры, независимо от своего настроения. Ты была самым большим патриотом Родины из всех, кого я когда-либо знала. Ты всем сердцем любила свой язык, религию, историю, флаг, литературу и музыку. Я буду видеть тебя в каждой красивой истории. Пока…».





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