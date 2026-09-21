Фидан: Турция и США поддерживают мирный процесс между Баку и Ереваном

Турция и США поддерживают мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, а также прилагают все усилия для снижения рисков эскалации напряженности на Кавказе и в Черном море.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на панельной сессии "Турецко-американские отношения на пороге 100-летия" в Нью-Йорке.

Фидан в своем выступлении подчеркнул важность сотрудничества Анкары и Вашингтона для поддержания глобального мира и стабильности. Он добавил, что партнерство двух стран создает новые возможности для развития региона и сохранения мира.

Фидан также отметил, что Черноморский регион не должен превратиться в источник проблем, а должен стать платформой для международного сотрудничества.

В контексте российско-украинского урегулирования Фидан отметил, что Анкара продолжает активно поддерживать контакты как с Киевом, так и с Москвой.

"Мы поддерживаем диалог и дипломатию для достижения устойчивого мира в Украине", — отметил министр.

Фидан подчеркнул, что на фоне нынешних геополитических изменений необходимо выстраивание эффективного партнерства между глобальными державами и ведущими региональными акторами.

Глава МИД Турции отметил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что его отношения с американским коллегой Дональдом Трампом будут способствовать дальнейшему развитию регионального сотрудничества.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 сентября выступит на 81-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке.