Трем гражданам Азербайджана вновь продлили арест по делу о кораблекршении на Северном Кипре

Срок содержания под стражей девяти человек, включая трех граждан Азербайджана, в рамках дела о кораблекрушении у берегов Северного Кипра продлен еще на 7 дней.

Об этом Report сообщила сестра одного из задержанных Рашада Ибрагимова - Тюркан Тахмазова.

Данное решение было принято по итогам очередного судебного заседания в рамках расследования, проводимого в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК).

Следующее заседание суда состоится 25 сентября.

Напомним, что 30 августа у берегов Гирне в Северном Кипре судно потерпело крушение, 239 человек были спасены. Число погибших достигло 15, продолжаются поиски 13 пропавших без вести пассажиров.