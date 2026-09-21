Трамп заявил, что Россия потеряла контроль над дизельным сектором

Президент США Дональд Трамп опубликовал пост, в котором заявил, что Россия утратила контроль над отраслью производства дизельного топлива, и вновь призвал к завершению войны в Украине.



"К сожалению, Россия потеряла контроль над своей дизельной отраслью из-за войны с Украиной. Значительное число российских НПЗ, производящих дизельное топливо, взорвано и, по крайней мере временно, выведено из строя. Эту нелепую и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить. Страдает весь мир: каждый месяц погибают 25 тысяч человек, в основном солдаты. Какой позор!", – написал он в своей соцсети Truth Social.



Слова Трампа прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он согласился с тем, что "эта российская война против Украины и против здравого смысла должна быть завершена".



"Мы уже внесли десятки дипломатических предложений о том, как завершить эту войну с достоинством, гарантировать безопасность и предотвратить новые российские вторжения. <...> На столе также лежат идеи по приближению мира, начиная с мощных шагов по деэскалации", – написал Зеленский.



Он отметил, что Украина с самого начала выступала за мир и сейчас ведет диалог с Трампом и Соединенными Штатами.



"Энергетический сектор Украины, критическая инфраструктура и наш продовольственный экспорт должны перестать быть целями для России, и это приведет к аналогичным шагам по деэскалации с нашей стороны. Решения возможны. <...> Больше не будет так, что страдает только страна, подвергшаяся нападению. Характер войны сейчас таков, что страдать будет и агрессор. Технологии делают это возможным. Сила лидерства стран может — и должна — обеспечить деэскалацию, безопасность и мир", – написал он.



Зеленский отметил, что Украина готова работать над поиском решения по мирному урегулированию, и этот вопрос будет обсуждаться на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.