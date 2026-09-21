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США отказали во въезде иранским журналистам на Генассамблею ООН

First News Media23:20 - 21 / 09 / 2026
США отказали во въезде иранским журналистам на Генассамблею ООН

Власти США не выдали визы иранским журналистам из пула президента Ирана Масуда Пезешкиана для участия в освещении сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи, обвинив Вашингтон в попытке скрыть правду и попрать право на свободу слова, передает ТАСС.

"Когда администрация захлопывает двери - даже перед американскими журналистами, которые ей по тем или иным причинам не нравятся, - и закрывает доступ иностранным репортерам, включая медиагруппу президента Ирана, чьи голоса она предпочла бы заглушить, она не управляет доступом, она пытается скрыть правду и дальше продвигать свою дезинформационную кампанию, попирая право на доступ к информации", - написал он в X.

Багаи отметил, что именно та страна, которая гордится якобы разрушением "железного занавеса", теперь сама находится за ним.

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