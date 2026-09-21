В Украине анонсировали дату встречи Зеленского с Трампом

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп проведут встречу 22 сентября.

Об этом сообщает РБК‑Украина в Telegram со ссылкой на источник.

«По данным информированного источника, президенты должны встретиться во второй половине дня или вечером по киевскому времени», — говорится в публикации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал в Telegram-канале, что провел «важный» телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. По его словам, они договорились о встрече в Нью-Йорке.